كرة السلة، موعد مباريات منتخب السيدات في الأفروباسكت

كرة السلة، يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، للمشاركة في منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر لها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 3 أغسطس المقبل في كوت ديفوار.

ويخوض المنتخب الوطني مباراتين في دور المجموعات، موعدهما كالتالي:

26 يوليو | مصر × كوت ديفوار - 8:30 مساء

27 يوليو | مصر × أنجولا - 5 مساء

ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات كوت ديفوار وأنجولا.

وجاءت قرعة مجموعات بطولة الأفروباسكت كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - كوت ديفوار - أنجولا

المجموعة الثانية: مالي - الكاميرون - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: السنغال - أوغندا - غينيا

المجموعة الرابعة: نيجيريا - موزمبيق - رواندا.

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