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رياضة

الهلال السعودي يتخلى عن مهاجمه الهداف، لهذا السبب

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

 يستعد ألكسندر ميتروفيتش، قائد منتخب صربيا ومهاجم الهلال لمغادرة النادي السعودي هذا الصيف، في ظل اهتمام من برمنجهام سيتي الإنجليزي بضمه.

رحيل مرتقب لمهاجم الهلال 

وبحسب صحيفة Danas الصربية، فقد تلقى الهلال عرضًا رسميًا من برمنجهام سيتي، الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، وتقدر قيمة العرض بـ13 مليون يورو. ويُعد هذا العرض الوحيد الذي وصل إلى إدارة النادي حتى الآن.

وتسعى إدارة الهلال إلى الاستفادة ماليًا من الصفقة، خاصة أن ميتروفيتش يدخل عامه الأخير من العقد، ما يجعل بيعه خطوة منطقية لتقليل الأعباء المالية، بالإضافة إلى رغبة سيموني إنزاجي مدرب الهلال في التعاقد مع مهاجم أجنبي نظرا لكثرة إصابات اللاعب الصربي.


يُذكر أن ميتروفيتش انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من فولهام الإنجليزي، وخاض مع الفريق 79 مباراة سجل خلالها 68 هدفًا، وأسهم في التتويج بلقب الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر.

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