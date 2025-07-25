قرار جديد للحكام في الدوري الإنجليزي من الموسم المقبل

كشفت وكالة الأنباء البريطانية أن الحكام سيعلنون نتائج جميع القرارات التي تتم مراجعتها عبر شاشات الملعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

قرار جديد من لجنة الحكام الإنجليزي

تأتي هذه الخطوة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تجربة أولية تم تطبيقها في بطولة كأس العالم للسيدات عام 2023، وعدد آخر من التجارب في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مزيد من المعلومات للجماهير داخل الملاعب ولمشاهدي التلفزيون، حيث من المفترض أن يتم إطلاع مديري فرق الدوري الممتاز والأندية على هذا الأمر وغيره من التغييرات القانونية في الاجتماعات الجارية قبل الموسم الجديد.

وكشفت بي أيه ميديا أن نهج الدوري الإنجليزي الممتاز سيختلف قليلًا عن تجارب الكأس المحلية الموسم الماضي، ولن يتم الإعلان عن قرارات التسلل والدخول الفعلية.

وعندما يوصي حكم الفيديو المساعد بمراجعة القرار، سيتم الإعلان عن ذلك بغض النظر عما إذا كان الحكم سيتمسك بالقرار الأصلي أم سيختار إلغاءه.

وأوضحت الوكالة أن الإعلانات ستبدأ بعبارة "بعد المراجعة"، قبل أن تقدم توضيحات وتنتهي بالنتيجة النهائية.

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