تقارير فرنسية: إيزاك يرحب بمفاوضات الهلال السعودي لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي الهلال السعودي يكثف مفاوضاته للتعاقد مع ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، دخل النادي السعودي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، في مفاوضات لإقناع نيوكاسل، المملوك هو الآخر للصندوق ذاته، بالتخلي عن المهاجم الدولي السويدي، الذي تألق الموسم الماضي بتسجيله 27 هدفًا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة.

ويسعى الهلال للتعاقد مع مهاجم صريح، وقد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نابولي لضم فيكتور أوسيمين، لكن المهاجم النيجيري يقترب من الانتقال بشكل نهائي إلى جالطة سراي التركي.

إيزاك يرحب بمفاوضات الهلال السعودي

وتعد صفقة إيزاك مهمة صعبة بالنظر إلى عمره (25 عاما) وقيمته السوقية والمنافسين الراغبين في ضمه، إلا أن الهلال يرغب في تجربة حظه خلال المفاوضات.

وبدأت بالفعل محادثات مع ممثلي إيزاك، وأصبح النادي السعودي على دراية بأن الصفقة تتطلب دفع 130 مليون يورو لنقل اللاعب من ملعب سانت جيمس بارك.

وكشفت "ليكيب" أن إيزاك وافق بالفعل على الدخول في مفاوضات مع الهلال، ليس بالضرورة لإتمام الصفقة، بل للاستماع أولا إلى العرض المالي والمشروع الرياضي للنادي السعودي.

ومع تزايد الاهتمام بضم إيزاك، يتحرك نادي نيوكاسل لتدعيم خيارات المدرب إيدي هاو الهجومية.

وذكرت "ليكيب" أن نيوكاسل يحرز تقدمًا في مفاوضاته للتعاقد مع مهاجم برينتفورد، يوان ويسا، لكن توتنهام يراقب بدوره وضع المهاجم السابق لفريق لوريان الفرنسي.

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