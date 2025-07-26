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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة منتخب المغرب أمام نيجيريا بنهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات

منتخب المغرب للسيدات،فيتو
منتخب المغرب للسيدات،فيتو

يلتقي منتخب المغرب للسيدات المستضيف لأمم أفريقيا نظيره النيجيري في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025 اليوم السبت.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا للسيدات 2025

وتقام مباراة المغرب ونيجيريا في نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات اليوم السبت 26 يوليو 2025.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت المغرب، وفي تمام 11:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا للسيدات 2025

وتملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات ومنها مباراة المغرب ونيجيريا في النهائي.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS 5، لنقل مباراة سيدات المغرب مع سيدات نيجيريا

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 11 لقبا قبل نهائي البطولة أمام المغرب اليوم السبت.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 9 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.

سجل أبطال أمم أفريقيا للسيدات قبل نهائي المغرب ونيجيريا 

1- نيجيريا 11 لقبا أعوام (1991, 1995 ,  1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018)

2- غينيا الاستوائية 2 لقب  (2008, 2012)

3-  جنوب إفريقيا 1 لقب (2022)

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

المغرب يطيح بغانا

ونجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أرضه.

جاء ذلك على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1ـ1.

وبدأ منتخب غانا بالتسجيل عبر اللاعبة ستيلا نياميكي في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني عدل المغرب النتيجة عن طريق سكينة أوزراوي في الدقيقة 54.

وبعد اللجوء إلى وقت إضافي لم يتمكن أي من الفريقين من الحسم ليلجا الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحبات الأرض بعدما أهدر المنتخب الغاني آخر ركلتين.

ويتطلع المنتخب المغربي للسيدات إلى التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

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