الخميس 24 يوليو 2025
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صحة ومرأة

استشاري أمراض الروماتيز يكشف عن مرض غامض يهدد حياة الناس

مرض الفيبروميالجيا،
مرض الفيبروميالجيا، فيتو

 سلط الدكتور محمد العدل، استشاري أمراض الروماتيزم وآلام المفاصل والعمود الفقري، الضوء على مرض غامض يُلقب بين المرضى بـ"سارق السعادة"، وهو الاسم الشعبي لمرض الفيبروميالجيا، أحد أخطر الأمراض الخفية التي تربك تشخيص الأطباء وتعصف باستقرار المرضى.

"المرض الذي لا يظهر في التحاليل"

وأوضح "العدل"، أن الفيبروميالجيا لا يظهر في التحاليل التقليدية، ويعتمد تشخيصه على مجموعة من الأعراض المزمنة التي تستمر لأكثر من 3 أشهر، مع ضرورة استبعاد الأمراض العضوية الأخرى.

أعراضه تربك الأطباء وتُنهك المرضى

وأشار خلال لقاءه ببرنامج “أنا والناس” الذي تقدمه مروة مطر بقناة “النهار”، إلي أن من أبرز أعراضه آلام مزمنة منتشرة في العضلات والمفاصل، اضطرابات النوم والأرق، ضبابية التفكير وتشتت الانتباه، عصبية مفرطة وتقلبات مزاجية، جفاف الفم والعين، اضطرابات الجهاز الهضمي (خاصة القولون)، حساسية مفرطة للصوت والضوء، أفكار سوداوية قد تصل لحد الاكتئاب الحاد.

النساء أكثر عُرضة.. والرجال يعانون في صمت

ولفت إلي أن المرض يُصيب النساء بشكل أكبر، لكنه حين يصيب الرجال، يكون أكثر حدةً وصعوبة في التقبل المجتمعي، مما يزيد من المعاناة النفسية والشعور بعدم الفهم.

العلاج ليس بالأدوية فقط

أشار "العدل" إلى أن العلاج لا يعتمد فقط على العقاقير، بل يحتاج إلى دعم نفسي واجتماعي كبير، وتفهم من المحيطين. كما نصح بتجنب بعض الأطعمة التي قد تفاقم الأعراض مثل منتجات الألبان، السكر، القمح.

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