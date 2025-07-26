69 عامًا على تأميم قناة السويس، قرار جريء انتهى بالعدوان الثلاثي

في يوم 26 يوليو عام 1956 تم تأميم قناة السويس، وهو يوم تاريخى فى حياة المصريين، ففى مثل هذا اليوم أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وإعادتها إلى مصر كشركة مساهمة مصرية ليخصص عائدها لبناء السد العالى بعد أن سحب البنك الدولى للإنشاء والتعمير عرضه لتمويل مشروع السد العالي في أسوان، مما دفع مصر للبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وأعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى خطاب طويل بميدان المنشية بالاسكندرية تأميم قناة السويس، وفي الوقت الذي كان الرئيس المصري يلقى خطابه، كان بعض المهندسين المصريين قد توجهوا إلى الإسماعيلية، في انتظار لفظ كلمة دليسبس ــ وهي كلمة السر ــ في خطابه فلما ذكرها استولوا على مبنى شركة قناة السويس في الإسماعيلية، وبدأوا يديرون القناة.

شركة مساهمة مصرية

وافتتح عبد الناصر خطاب تأميم القناة قائلا: مادة 1 تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

مانشيتات الصحف يوم تأميم القناة



مادة ٢: يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

الاحتفاظ بالعاملين في القناة

كما نص قرار تأميم قناة السويس على أن تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب.

وعقب إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس، قامت على الفور إنجلترا وفرنسا المنتفعتان بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر استطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية كان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود يونس بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل.

وردا على قرار تأميم قناة السويس أيضا قامت فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية في بلادهما، في وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر في تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها وأموال الحكومة المصرية التى تقدر بنحو 43 مليون دولار، كما قررت الولايات المتحدة وقف تقديم أي مساعدة مالية أو فنية لمصر، ثم تسبب القرار في العدوان الثلاثي ــ إنجلترا فرنسا إسرائيل ــ على مصر.

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