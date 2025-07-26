السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، المغرب على موعد مع كتابة التاريخ أمام نيجيريا بنهائي كأس الأمم الإفريقية

منتخب المغرب،فيتو
منتخب المغرب،فيتو

يلتقي منتخب المغرب للسيدات المستضيف لأمم أفريقيا نظيره المنتخب النيجيري في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025 اليوم السبت.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 11 لقبا قبل نهائي البطولة أمام المغرب اليوم السبت.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 9 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.

سجل أبطال أمم أفريقيا للسيدات قبل نهائي المغرب ونيجيريا 

1- نيجيريا 11 لقبا أعوام (1991, 1995 ,  1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016, 2018)

2- غينيا الاستوائية 2 لقب  (2008, 2012)

3-  جنوب إفريقيا 1 لقب (2022)

وتغلب المنتخب النيجيري على منافسه الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

المغرب يطيح بغانا

ونجح منتخب المغرب للسيدات في حجز مكان له في نهائي كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها على أرضه.

جاء ذلك على حساب غانا بركلات الترجيح 4ـ2، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 1ـ1.

وبدأ منتخب غانا بالتسجيل عبر اللاعبة ستيلا نياميكي في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني عدل المغرب النتيجة عن طريق سكينة أوزراوي في الدقيقة 54.

وبعد اللجوء إلى وقت إضافي لم يتمكن أي من الفريقين من الحسم ليلجا الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصاحبات الأرض بعدما أهدر المنتخب الغاني آخر ركلتين.

ويتطلع المنتخب المغربي للسيدات إلى التتويج بلقبه الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته نهائي النسخة الماضية أمام جنوب أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب المغرب أمم إفريقيا للسيدات 2025 أمم أفريقيا للسيدات كأس أمم أفريقيا للسيدات غينيا الاستوائية منتخب المغرب منتخب المغرب للسيدات نهائي كأس أمم إفريقيا منتخب غانا

مواد متعلقة

يزامل ميسي، أتليتكو مدريد يعلن رحيل لاعبه إلى إنتر ميامي

الأفضل ماديا، الصفاقسي يعلن تفاصيل التعاقد مع علي معلول

غضب واتجاه لسحب الشارة، إجراءات متوقعة من برشلونة ضد شتيجن

الزمالك يعلن رحيل لاعبه

فرمان خوسيه ريبيرو بعد انتهاء معسكر الأهلي بتونس

غضب وجدل بعد إيقاف ميسي بالدوري الأمريكي

مسار يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته استعدادا لبطولة شمال أفريقيا للسيدات

بعد تحقيقه رقما قياسيا بالدوري الأمريكي، كاميرا خاصة ترصد تحركات ميسي في الملعب

الأكثر قراءة

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، قرارات مرتقبة تشمل ترقيات واسعة وتدويرا للقيادات

على خطى زميله الصعيدي، فيديو متداول للنائب ثروت سويلم عن مستقبل وطن: احنا حزب الدولة

بعد هجوم تامر حسني عليه، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفله بالرياض

خلال ساعات، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 وإعلان أسماء الأوائل

7 جنيهات للشاي والأرز أقل من 30، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أول تعليق من طارق الشناوي على تهديد نقابة الموسيقيين بسبب راغب علامة

سعر السمك اليوم السبت، البلطي يتخطى البوري والمكرونة والمرجان "على قد الإيد"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة بالصاغة

اللتر يتراجع 4 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

هل يعمل الموبايل البنكي على الآيفون فقط في بنك القاهرة؟

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

"الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية