خارجية الاحتلال: فرنسا تكافئ الإرهاب مجددًا بالإفراج عن جورج عبدالله

زعمت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن أنصار الإرهاب يستقبلون في مطار بيروت جورج إبراهيم عبد الله، الذي أفرجت عنه فرنسا بعد 41 عاما من السجن.

وادعت في بيان لها أن عبد الله أدين بتدبير جريمتي قتل الدبلوماسي الإسرائيلي يعقوب بار سيمان طوف، والأمريكي تشارلز ر. راي في باريس عام 1982.

وأضافت الوزارة: "بعد تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية، تُكافئ فرنسا الآن عملا إرهابيا آخر".

وفي سياق آخر قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: “قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “سأعلن قرار الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل”.



الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف بدولة فلسطين

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحرب في غزة فقدت معناها الاستراتيجي وأصبحت تدور في حلقة مفرغة من العنف والمعاناة.

وأكد أن “هذه الحرب لن تحقق الأمن لإسرائيل، ولن تجلب السلام للفلسطينيين”.

وشدد ماكرون، على أن "المجتمع الدولي بحاجة إلى تحرك عاجل نحو حل سياسي شامل يقوم على أساس حل الدولتين".

ماكرون: ما يحدث في غزة كارثة إنسانية

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي: "ما نشهده في غزة هو كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم، ومع استمرار القتال دون أفق، فإننا نواجه خطر انهيار كامل لأي إمكانية لحل مستقبلي.



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