وزير الخارجية الأمريكي: متفائلون بشأن اتفاق غزة وويتكوف يعقد محادثات غير مباشرة قريبًا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن ترى "فرصة حقيقية" للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن غزة، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية تتابع باهتمام التقدم الحاصل في الاتصالات غير المباشرة، والتي من المقرر أن يقودها المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف خلال أيام.

مؤشرات إيجابية بشأن اتفاق غزة

وأضاف روبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن:"نحن متفائلون، هناك تقدم حقيقي في بعض الملفات، ومؤشرات إيجابية من الأطراف المعنية، ونعتقد أن هناك أرضية واقعية للتفاهم".

بريت ويتكوف يقود الوساطة الأمريكية الجديدة بشأن غزة

وأوضح روبيو أن ويتكوف سيبدأ خلال الأيام المقبلة جولة من المحادثات غير المباشرة بين الأطراف، تتضمن عناصر أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار، وصفقة تبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع كل من مصر وقطر في هذا الإطار".

وتابع:"نحن لا نفرض حلولًا، بل نهيّئ الظروف لتحقيق التفاهم، الهدف هو وقف دائم لإطلاق النار، وضمان أمن المدنيين، وإطلاق عملية إعادة الإعمار".

تأتي تصريحات روبيو بعد أسابيع من الحراك الدبلوماسي المكثف لواشنطن في ملف غزة، وسط ضغوط متزايدة من الرأي العام الأمريكي والدولي لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، والتي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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