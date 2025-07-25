الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 6 متهمين بإطلاق أعيرة نارية على صاحب محل بشبرا الخيمة

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص وفتاتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء على صاحب محل بالسب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بسبب خلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

  
وكانت أجهزة الأمن، تتابع منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية.

فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بلاغا من مالك محل، بتضرره من قيام 6 أشخاص "بينهم فتاتان"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة؛ بالتعدى عليه بالسب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام المحل ملكهk لخلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة محل بشبرا الخيمة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة سائقي التكاتك بالجيزة بسبب أولوية المرور

القبض على 9 متهمين في مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة السلام

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 (آخر تحديث)

الروس يتراجع جنيهين، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يتحقق ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

الإفتاء: لا يجوز تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية