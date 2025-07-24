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السيطرة على حريق اندلع بكابينة كهرباء في العبور

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بكابينة كهرباء بالعبور، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في السيطرة على حريق اندلع بكابينة كهرباء بدائرة قسم أول العبور، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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السيطرة على حريق اندلع بكابينة كهرباء بالعبور

كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بتصاعد دخان من كابينة كهرباء بالحي الأول بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم شادي محمد، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، حيث تمت السيطرة الكاملة على الحريق دون أي أضرار بشرية.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق كان ناتجًا عن اشتعال جزئي بأسفل كابينة كهرباء بمقاس 2×4، وتم التنسيق مع فني الكهرباء المختص، الذي قام بالإجراءات الفنية اللازمة، وعادت الحالة إلى طبيعتها في موقع البلاغ.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

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