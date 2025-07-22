تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بخالص التهنئة لأبناء المحافظة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك بمناسبة حصولهم على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في شعبة "علمي رياضة".

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيا ويشيد بتفوق أبناء المحافظة



وأعرب محافظ القليوبية عن فخره واعتزازه بأبناء القليوبية الذين رفعوا اسم المحافظة في قائمة المتفوقين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة جهدهم المتواصل، ودعم أسرهم ومعلميهم.



وقد حصل ثلاثة طلاب من أبناء القليوبية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة، وهم:

المركز الثاني على مستوى الجمهورية: الطالب / حسين أحمد حسين أحمد عطية

المركز الرابع على مستوى الجمهورية: الطالب / عمر إسلام محمد جلال الدين

المركز العاشر على مستوى الجمهورية: الطالب / محمد إبراهيم عبد الهادي محمد الوكيل



وأكد "عطية" أن محافظة القليوبية تفخر دائمًا بأبنائها المتفوقين، وتعمل باستمرار على دعم العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والتفوق، مشيدًا بالجهود المبذولة من جانب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واختتم المحافظ تهنئته متمنيًا للطلاب دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والمهنية المقبلة، وموجهًا الشكر لأسرهم ومعلميهم الذين ساهموا في هذا الإنجاز المشرف.

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