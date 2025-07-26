متى تشير الحكة المستمرة إلى مشكلة صحية خطرة؟

لا يوجد شعور أكثر إزعاجًا وإحباطًا من الحاجة الملحة لـحك الجلد، خاصةً عندما تكون البقعة صعبة الوصول، ويزداد الأمر سوءًا عندما يبدو أن الحك يزيد من حدة الحكة، وعادةً، لا يكون السبب الوحيد للحكة المزعجة هو جفاف الجلد، فعلى الرغم من أن جفاف الجلد يزداد شيوعًا في الشتاء، إلا أن للشيخوخة تأثيرًا ملحوظًا أيضًا، فمع التقدم في العمر، تتغير مستويات الهرمونات في الجسم، وتصبح البشرة أرق وأكثر جفافًا.

يمكن أن تساعد العناية المنتظمة بالبشرة واستخدام المرطبات في التخفيف من هذه الآثار، ولكن في بعض الحالات، قد تشير الحكة المستمرة، المعروفة أيضًا باسم "الحكة الجلدية"، إلى مشاكل طبية أخرى تتطلب استشارة الطبيب، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أسباب الحكة الشائعة

عادة ما تعود المشكلة إلى جفاف الجلد، ومع ذلك، يمكن أن تُسبب ردود الفعل تجاه الأدوية والحالات المرضية الكامنة الأخرى الحكة أيضًا، وفيما يلي الحالات التي قد تسبب الحكة، وكيفية معرفة ما إذا كانت حاجتك للحكة علامة على مشكلة خطيرة:

جفاف الجلد

يُعد جفاف الجلد أحد أكثر أسباب الحكة شيوعًا. وهناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لـتهدئة جفاف الجلد، ولكن الأمر يعتمد على السبب الأساسي له:

هواء الشتاء، في الداخل والخارج: تؤدي درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة المنخفضة إلى جفاف البشرة، بينما تزيد التدفئة الداخلية من سحب الرطوبة. نصيحة: استخدم جهاز ترطيب في المنزل مُضبطًا على 50% أو أعلى للمساعدة في استعادة حيوية البشرة.

الاستحمام بالماء الساخن: على الرغم من أن الاستحمام بالبخار قد يهدئ البشرة مؤقتًا، إلا أنه يجففها بسرعة أكبر.

الصابون غير المناسب: بعض أنواع الصابون قاسية على البشرة وتجردها من رطوبتها الطبيعية.

التجفيف الزائد بالمنشفة: قد يؤدي تجفيف البشرة بقوة بالمنشفة بعد الاستحمام إلى زياد جفافها.

المرطبات متوسطة الجودة: استخدم مرطبًا بعد الغسل، ولكن اختر بحذر. تجنب المستحضرات التي تحتوي على عطور، لأنها قد تجفف بشرتك، اختر المستحضرات الخالية من العطور التي تحتوي على السيراميد، وهو جزيء يحبس الماء للمساعدة في استعادة حاجز البشرة.

المنظفات القاسية: يمكن أن تهيج العطور الموجودة في منظفات الغسيل ومنعمات الأقمشة البشرة الجافة.

ردود الفعل التحسسية

قد يكون سبب الحكة أيضًا تغيير في المنتجات التي لا يتفاعل معها جسمك جيدًا.

حروق الشمس أو الطفح الحراري

إذا قضيت مؤخرًا بعض الوقت في الشمس دون حماية، فقد تبدأ حروق الشمس بالشعور بالحكة.

لدغات أو لسعات الحشرات

نعلم جميعًا الحكة المألوفة التي تسببها لدغات البعوض، ولكن الحكة يمكن أن تأتي أيضًا من لسعات النحل أو لدغات الحشرات الأخرى.

ردود الفعل تجاه الأدوية

إذا بدأت بتناول دواء جديد لم يعتد عليه جسمك أو يرفضه بطريقة ما، فقد يسبب ذلك حكة أو تهيجات جلدية أخرى.

الأكزيما

حالة جلدية شائعة، وعادة ما تسبب حكة في أجزاء مختلفة من الجسم، يمكن استخدم مرطبًا أو كريمًا كثيفًا لتهدئة المنطقة، وجرب حمامًا دافئًا، وتجنب أي محفزات.

الشرى

يمكن أن يحدث الشرى كثيرًا أثناء رد فعل تحسسي ناتج عن طعام أو شيء لمسته.

العمر

إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، فمن المحتمل أن بشرتك تعاني من العديد من المشاكل، وهذا يعني أيضًا أنها أكثر حساسية للحكة أو التهيج.

متى تكون الحكة علامة على شيء خطر؟

يمكن أن تسبب الحالات الكامنة أحيانًا الحكة وأعراضًا جلدية أخرى، حسب الحالة أو السبب، يمكن أن تظهر أعراض الحكة في أجزاء مختلفة من الجسم - من اليدين والساقين وحتى الأعضاء التناسلية.

تعتبر الحكة مزمنة إذا استمرت لستة أسابيع أو أكثر، وهذا عرض لا يجب تجاهله، خاصةً إذا استمر لفترة طويلة.

في بعض الحالات، قد تكون الحكة المستمرة علامة على حالات كامنة مثل:

أمراض الكبد: وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المزمنة أبلغوا عن أعراض الحكة. ووفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن الحكة المرتبطة بأمراض الكبد تبدأ عادةً في راحة اليد ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم. غالبًا ما ترتبط الحكة بأمراض الكبد المرتبطة بالكحول، وكذلك مرض الكبد الدهني غير الكحولي، على الرغم من أن هذا العرض لا يعاني منه جميع المصابين بهذه الحالات.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو فقر الدم اللاتنسجي: قد تكون بعض أنواع الحكة أيضًا علامة على نقص الحديد أو فقر الدم. في بعض الحالات النادرة، قد يُصاب الأشخاص المصابون بنقص الحديد أو فقر الدم اللاتنسجي بما يُسمى "طفح فقر الدم". إذا كان فقر الدم ناتجًا عن نقص الحديد، فستعاني من احمرار وتورم في الجلد مع الشعور بألم بعد الحك. إذا كان السبب الكامن هو فقر الدم اللاتنسجي، فمن المرجح أن يظهر على شكل نقاط حمراء أو أرجوانية صغيرة تحت الجلد.

مشاكل الغدة الدرقية: يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى الحكة أيضًا. عندما لا تعمل الغدة الدرقية كما ينبغي، فهذا يعني أنها إما تنتج كمية زائدة من هرمون الغدة الدرقية أو كمية غير كافية منه. نتيجةً لذلك، يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية جفافًا وتقشرًا وحكةً في الجلد في كثير من الأحيان. وبالمثل، يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية طفحًا جلديًا في جميع أنحاء الجسم مصحوبًا بالحكة.

داء السكري: إذا كنت تعاني من داء السكري، فقد تكون أكثر عرضة للحكة. وذلك لأن أنواعًا معينة من داء السكري (اعتلال الأعصاب السكري أو اعتلال الأعصاب المحيطية) يمكن أن تسبب تلفًا في الأعصاب. يمكن أن يسبب هذا التلف حكة جلدية موضعية في أجزاء معينة من الجسم مثل اليدين أو القدمين أو الساقين. قد يشعر أيضًا بوخز أو فقدان الإحساس في القدم أو اليد مع هذه الأعراض.

أمراض الكلى: قد تكون الحكة أيضًا نتيجة لمرض الكلى المزمن. لن تلاحظ هذه الأعراض مبكرًا، ولكن إذا تطور مرض الكلى لديك، فقد تبدأ بشرتك بالجفاف والتقشر والحكة. انتبه لعلامات تغير لون بشرتك أو لونها، مثل الأصفر أو الرمادي. قد يكون هذا النوع من الحكة (الحكة اليوريمية) ناتجًا عن تغيرات في جهاز المناعة أو مشاكل عصبية. قد تشعر أيضًا بحكة شديدة في الليل وتتفاقم الحكة عندما يكون جلدك جافًا جدًا.

أنواع معينة من السرطان: في حالات نادرة، يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الدم أو الليمفوما أو سرطان الجلد، أعراض الحكة. في هذه الحالات، عادةً ما تؤثر الحكة على جسمك بالكامل على الرغم من أن بشرتك تبدو طبيعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.