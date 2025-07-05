حكماء المسلمين يدين تصريحات مسئول بحكومة الاحتلال بشأن "فرض السيادة" على الضفة الغربية

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضِّفة الغربية المحتلة.

مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة تصريحات مسئول بحكومة الاحتلال بشأن "فرض السِّيادة" على الضفة الغربية المحتلة

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه التصريحات الاستفزازيَّة وكافة الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأرض الفلسطينيَّة المحتلة، التي تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، محذرًا من أن مثل هذه الممارسات تهدِّد بمزيد من التصعيد الخطير وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

مجلس حكماء المسلمين يجدد دعوته إلى المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة



وجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين الأبرياء دون عوائق، مؤكدًا موقفه الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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