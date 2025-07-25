الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

العروض لا تتوقف، محاولة جديدة من البايرن لخطف جوهرة ليفربول

لويس دياز
لويس دياز

 قدّم نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، عرضًا ثالثًا لإدارة ليفربول من أجل التعاقد مع الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُبدي دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، رغبة واضحة في الرحيل عن ليفربول هذا الصيف، في ظل تلقيه عدة عروض، أبرزها من نادي النصر السعودي وبرشلونة الإسباني، قبل أن يدخل بايرن ميونيخ على خط المفاوضات.
وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن العرض الثالث الذي تقدّم به النادي البافاري يتجاوز العرض السابق البالغ 67.5 مليون يورو.

 

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن بايرن مستعد لرفع عرضه إلى 80 مليون يورو من أجل إقناع ليفربول بالموافقة على بيع اللاعب.

وذكرت "سكاي" أن دياز، في حال إتمام الصفقة، سيوقّع على عقد مع بايرن ميونيخ يمتد حتى صيف 2029.

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​بايرن ميونيخ الجناح الكولومبي لويس دياز ليفربول

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