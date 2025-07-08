يويفا يدخل تعديلات مثيرة في نظام الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، استقر مسؤولو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على إدخال تعديلات على نظام الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن التعديلات التي سيتم إدخالها على نظام الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، ستبدأ من الدور ربع النهائي، وأنها ستضفي مزيدًا من الإثارة والقوة على العروس الأوروبية.

التعديلات الجديدة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وبحسب الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، في صحيفة ماركا، فإن اللجنة التنفيذية لـ يويفا قررت منح الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المراكز من الأول حتى الرابع، أفضلية خوض مباراة الإياب على ملعبها في الدور ربع النهائي.

مباريات الإياب بالدور نصف النهائي

وأضاف فيليكس دياز، أن القرار شمل أيضًا أن يخوض الفريقان المتصدران للمركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري، مباراة الإياب من نصف النهائي على أرضهما، وهو ما يمنح مزيدًا من القيمة التنافسية لإنهاء مرحلة الدوري في مركز متقدم.

الهدف من التعديلات في دوري أبطال أوروبا

وأشار دياز إلى أن الهدف من هذا التعديل هو جعل ترتيب الفرق في مرحلة الدوري أكثر أهمية، وتحفيز الأندية على القتال حتى الجولة الأخيرة للحصول على ميزة اللعب على أرضها في الإياب.

وأكد أن هناك استثناء مثيرًا في القواعد الجديدة، حيث يمكن لفريق أنهى مرحلة الدوري خارج المراكز الثمانية الأولى أن يحصل على ميزة أفضلية الأرض في حال أقصى أحد الفرق المصنفة من المركز 1 إلى 8 في دور الـ16، حيث يكتسب تلقائيًا ترتيب الفريق الذي أطاح به ويستفيد من خوض الإياب على ملعبه في الأدوار التالية.

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