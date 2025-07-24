تقارير: نجم الميلان يبدي رغبته في الانضمام إلى بايرن ميونخ

أكدت صحيفة بيلد الالمانية أن رافائيل لياو مهاجم ميلان الإيطالي، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونخ.

أشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايرن ميونخ بقيادة المدير الرياضي ماكس إيبرل، لا تزال تضع لياو ضمن أولوياتها، رغم أن الصفقة لم تُحسم حتى الآن بسبب المطالب المالية الضخمة من ميلان، والتي تصل إلى 70 مليون يورو.

وتؤكد المصادر ذاتها أن اللاعب قد يحصل على راتب أساسي يبلغ 15 مليون يورو سنويًا في حال انتقاله للنادي البافاري.

وكان نادي ميلان قد أعلن تمديد عقد نجمه رافاييل لياو حتى عام 2028.

ووقع اللاعب البرتغالي عقدًا جديدًا لخمسة مواسم إضافية.

ويحصل لياو على راتب سنوي يبلغ خمسةَ ملايين يورو، إضافة إلى مكافآت أخرى بحسب انجازاته مع الفريق، فيما تم تحديد مبلغ 175 مليون يورو قيمة للشرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب.

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