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رياضة

هارفي إليوت يفتح باب الرحيل عن ليفربول من أجل مونديال 2026

هارفي إليوت، فيتو
هارفي إليوت، فيتو

كشف هارفي إليوت أنه قد يضطر إلى مراجعة مستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل سعيه لحجز مكان في قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026.

أرقام إليوت مع ليفربول في الموسم الماضي

ورغم تتويج "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخهم، إلا أن إليوت شارك أساسيًا في مباراتين فقط خلال الموسم الماضي، وظهر في 18 مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وفي دوري أبطال أوروبا، بدأ إليوت مباراة واحدة فقط، رغم تسجيله 3 أهداف في 5 مباريات، من بينها هدف الفوز في ذهاب دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان.

وقدم إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، أداءً لافتًا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات، منها ثنائية في نصف النهائي أمام هولندا وهدف الافتتاح في النهائي ضد ألمانيا، ليتوج مع منتخب إنجلترا باللقب.

إليوت يرغب في المشاركة بكأس العالم 2026

لكن إليوت يدرك أن ضمان مكان في قائمة المدرب توماس توخيل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم، قد يتطلب رحيله عن ليفربول.

وقال إليوت في هذا الشأن: "لو الأمر بيدي، سأبقى في ليفربول طوال مسيرتي، أحب كل شيء في هذا النادي، لكن في الوقت نفسه يجب أن أكون أنانيًا قليلًا وأفكر في ما هو الأفضل لمسيرتي".

وأضاف: "لدي طموحات كبيرة، أريد أن أشارك في كأس العالم، لا زلت بحاجة إلى مراجعة وضعي".

 

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