الإثنين 26 مايو 2025
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صحة ومرأة

أسباب تكون حصوات المرارة وأعراضها وطرق العلاج

حصوات المرارة
حصوات المرارة

أسباب تكون حصوات المرارة، حصوات المرارة من الإصابات الأكثر شيوعا بين النساء وعادة يقال انها تتكون نتيجة الإفراط في تناول الأكلات الحارة ولكن هناك أسباب طبية أخرى.

وأسباب تكون حصوات المرارة، عديدة ويحرص البعض على معرفة الأسباب لتجنب الإصابة بحصوات المرارة لما لها من مخاطر عديدة.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد: إن حصوات المرارة هي تجمعات صلبة تتكون داخل المرارة، وهي عضو صغير يقع تحت الكبد ويعمل على تخزين العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون، وتتراوح هذه الحصوات في الحجم من صغيرة كحبة الرمل إلى كبيرة بحجم كرة الغولف.

أسباب تكون حصوات المرارة

وأضاف العوضى، تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تكون الحصوات بالمرارة، ومنها:-

  • زيادة تركيز الكوليسترول في العصارة الصفراوية.
  • زيادة البيليروبين نتيجة أمراض الكبد أو فقر الدم الانحلالي.
  • عدم تفريغ المرارة بشكل كامل مما يسمح بتراكم المواد وتبلورها.
  • عوامل وراثية وتاريخ عائلي للإصابة.
  • السمنة وزيادة الوزن.
  • فقدان الوزن السريع.
  • تناول أطعمة غنية بالدهون والكوليسترول وقليلة بالألياف.

أعراض حصوات المرارة

وقد لا تظهر أعراض في بعض الحالات (حصوات صامتة)، لكن في حال حدوث انسداد أو التهاب، تظهر الأعراض بشدة، ومن أعراض حصوات المرارة:-

  • ألم مفاجئ وحاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
  • ألم يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر.
  • غثيان وقيء.
  • انتفاخ في البطن.
  • ارتفاع درجة الحرارة (في حالة الالتهاب).
  • اصفرار الجلد والعينين (في حالة انسداد القناة الصفراوية).
أسباب تكون حصوات المرارة 
أسباب تكون حصوات المرارة 

مخاطر ومضاعفات حصوات المرارة

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أنه إذا لم تعالج الحصوات فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها:

  • التهاب المرارة الحاد.
  • انسداد القنوات الصفراوية.
  • التهاب البنكرياس.
  • عدوى داخل البطن.
  • سرطان المرارة (نادر جدا).

علاج حصوات المرارة 

وأضاف استشارى الجهاز الهضمي، أن العلاج يختلف حسب الحالة وشدة الأعراض، ومن طرق علاج حصوات المرارة:-

  • أدوية تذيب الحصوات (فعالة فقط في بعض الحالات وتستغرق وقت طويل).
  • استئصال المرارة وهو العلاج الأكثر شيوعا وفعالية، ويمكن إجراؤها بالمنظار أو بالجراحة التقليدية.
  • تفتيت الحصوات باستخدام الموجات وهو نادر الاستخدام.

الوقاية من حصوات المرارة

وللوقاية من تكون حصوات المرارة، قدم الدكتور العوضى عدة نصائح تقلل من فرص تكون حصوات المرارة، منها:-

  • الحفاظ على وزن صحي وتجنب فقدان الوزن السريع.
  • اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف وقليل الدهون.
  • ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
  • تجنب الصيام لفترات طويلة.
  • شرب كميات كافية من الماء.
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معلومات عن التهاب المرارة وأسبابها ومضاعفاتها وطرق العلاج

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قد يؤدي لانسداد الأمعاء، مضاعفات وأعراض التهاب المرارة المزمن

 

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