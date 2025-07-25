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رياضة

شاهندا المغربي تقود طاقم تحكيم مباراة برونزية أمم إفريقيا للسيدات

شاهندا المغربي
شاهندا المغربي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيداتk المقامة حاليا في المغرب، والتي تجمع بين منتخبي جنوب إفريقيا وغانا مساء اليوم .

وكلفت لجنة الحكام بالكاف الحكم الدولية المصرية شاهندا المغربي بإدارة اللقاء المرتقب، ويضم الطاقم أيضا كلا من المصرية يارا عاطف كمساعدة أولى، والتونسية هدى أفيني كمساعدة ثانية، فيما ستتولى التونسية درصاف القنواتي مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية الفيديو (VAR)، يقود الطاقم الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم، ويعاونه الجابوني بيير أتشو كمساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو.

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كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم شاهندا المغربي جنوب أفريقيا غانا

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