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رياضة

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة بعد انتهاء معسكر تونس

ريبيرو
ريبيرو

 قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة بعد العودة المرتقبة من تونس بعد غد الأحد، حيث يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل في القاهرة.

 يلتقي فريق الأهلي نظيره البنزرتي، مساء اليوم الجمعة، في آخر مباريات الأحمر بمعسكر تونس الذي ينتهي غدا السبت.

 

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي

 تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في مدينة طبرقة التونسية. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كواليس مران الفريق أمس، استعدادًا لمواجهة فريق البنزرتي التونسي اليوم الجمعة. 

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي تدريبه أمس بمدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

 

كان بطل الدوري المصري حقق الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، في تجربة ودية شهدت مشاركة قوية من جانب اللاعبين.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية غدا السبت قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

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الأهلي البنزرتي الإسباني خوسيه ريبيرو

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