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رياضة

افتتاح الدورة D109 وD110 بمشاركة نجمي الأهلي السابقين

الدورة الأفريقية
الدورة الأفريقية للحصول على الرخصة D

 افتتحت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة محمد حشيش، المدير التنفيذي للمنطقة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة اليوم الجمعة، الدورة الأفريقية D109  وD110 بنادي اتحاد الشرطة تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

 

وتشهد الدورة التدريبية مشاركة عدد من نجوم الكرة السابقين لأندية القمة الأهلي والزمالك مثل محمد نجيب وأحمد شديد قناوي لاعبي الأهلي السابقين وسعيد قطة لاعب الزمالك السابق وإبراهيم كاستيلا لاعب المقاولون السابق وعدد من مدربي الأندية.

 حضر افتتاح الدورة الإفريقية لمجموعتي القاهرة 109 D و110 D، كلا من الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، الكابتن عاطف عطية المحاضر الرئيسي للدورة.

 وأجريت مقابلات شخصية بقاعة نادي اتحاد الشرطة واختبارات عملية للمدربين في الملعب للإعلان عن الأسماء النهائية للمدربين في كل مجموعة من المجموعتين.

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