الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يعلن تعيين محمد علاء محللا للأداء ومترجما ليانيك فيريرا بالفريق الأول

محمد علاء
محمد علاء

 قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي تعيين محمد علاء مترجمًا ومحللًا للأداء في الجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني خلال الفترة الحالية.

محمد علاء محللا للأداء ومترجما في الجهاز الفني لنادي الزمالك 

 وبدأ محمد علاء  تولي مهام عمله خلال المعسكر الحالي للفريق الأول لكرة القدم، والمقام في العاصمة الإدارية في إطار الإعداد للموسم الجديد.

وسبق لمحمد علاء العمل في منصب محلل الأداء بالزمالك من قبل مع البرتغالي جوزيه جوميز،والسويسري كريسيتان جروس.

انتظام صفقة الزمالك الجديدة فى معسكر العاصمة الإدارية

الزمالك يواجه دجلة وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد


 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وديًا أمام وادي دجلة في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.

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