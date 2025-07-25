الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يواجه دجلة وديًا اليوم استعدادًا للموسم الجديد

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة أمام وادي دجلة على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.
 

ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تجربة جميع اللاعبين خلال المباراة الودية، لتجهيزهم للموسم الجديد.


ومن المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول للفلسطيني آدم كايد المنضم مؤخرًا للأبيض قادمًا من بريدا الهولندي.
وستشهد المباراة غياب كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق للإصابة بشد عضلي خفيف.
وكان الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

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