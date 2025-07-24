الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يواجه غزل المحلة وبروكسي وديا عقب انتهاء معسكر العاصمة

الزمالك
الزمالك

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيلتقي مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة غدًا الجمعة قبل ختام معسكره الحالي بالعاصمة الإدارية.
 

فيما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابة الثنائي بشد عضلي خفيف.

بنتايج وصلاح مصدق 

ويخضع اللاعبان لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية، في معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية، لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

 

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وحصل محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، بمغادرة معسكر الفريق المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية نظرًا لوفاة زوجة شقيقه.

وخرج اللاعب من المعسكر عقب التدريب المسائي الذي أقيم أمس الأربعاء على ملعب نادي النادي، لحضور الجنازة.

نادي حسنية أغادير يكشف عبر فيتو حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك لضم أيمن ترازي

أخبار الرياضة اليوم: حسين لبيب يجري جراحة ويبتعد عن الزمالك.. لاعب جديد يظهر مع الأهلي أمام البنزرتي.. وفاة المصارع هوجان

وعمل مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة.

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لمحمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك العاصمة الادارية معسكر الزمالك

مواد متعلقة

نادي حسنية أغادير يكشف عبر فيتو حقيقة تلقيه عرضا من الزمالك لضم أيمن ترازي

محمد عواد يشارك في مران الزمالك بعد غيابه أمس

نتيجة الفحوصات الطبية لـ صلاح مصدق وبنتايج

تخفيف الحمل البدني في مران الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

تفاصيل جلسة يانيك فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة وادي دجلة

حسين لبيب يجري جراحة ناجحة ويبتعد عن أعمال نادي الزمالك أسبوعين

غيابات بالجملة عن الزمالك في مباراة وادي دجلة الودية

منها جون إدوارد، 3 أسباب لفشل صفقة انتقال تيدي أوكو إلى الزمالك

الأكثر قراءة

تركيا ترحل المتورط في محاولة تفجير طائرة السيسي إلى جهة غير معلومة

أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

بمساعدة والدتها، القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية (فيديو)

أحمد سعد يرد على انتقادات إطلالاته: مش جاي من القمر والناس بتحب الغرابة

حقيقة رفض شيخ الأزهر 5 مليارات جنيه من تركي آل الشيخ لإطلاق قناة المشيخة

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

أول ظهور لـ أنغام في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالخير وتحسن الأحوال

ما معنى «وإذا العشار عطلت»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الحلف على كتاب الله بالكذب، وهل له كفارة؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية