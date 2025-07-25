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رياضة

انتظام صفقة الزمالك الجديدة فى معسكر العاصمة الإدارية

عبد الحميد معالي،
عبد الحميد معالي، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب  المغربي عبد الحميد معالي، القادم لصفوف الفريق من اتحاد طنجة، تواجد في معسكر العاصمة الإدارية.

وكان الزمالك قد حسم صفقة عبد الحميد معالي (مواليد 2006)، من اتحاد طنجة، ليتم قيده تحت السن في قائمة الفارس الأبيض خلال الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة مساء اليوم الجمعة أمام وادي دجلة على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادًا للموسم الجديد.


ويرغب الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تجربة جميع اللاعبين خلال المباراة الودية، لتجهيزهم للموسم الجديد.


ومن المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول للفلسطيني آدم كايد المنضم مؤخرًا للأبيض قادمًا من بريدا الهولندي.


وستشهد المباراة غياب كل من محمود بنتايج وصلاح مصدق للإصابة بشد عضلي خفيف.


وكان الزمالك فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في ودية ثانية.

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