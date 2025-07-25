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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر وإيطاليا في مونديال الشباب بأوزبكستان

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة شباب، فيتو

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (1-3)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (20-25) - (25-23) - (16- 25) - (20-25).

 ويحتل المنتخب الوطني حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، خلف منتخب إسبانيا صاحب الصدارة بـ5 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة الفراعنة كالتالي:

مجموعة منتخب مصر، فيتو
مجموعة منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة مصر وإيطاليا في مونديال الشباب

 ويخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب مواجهة قوية أمام منتخب إيطاليا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة العالم للشباب.

وتقام مباراة منتخبي مصر وإيطاليا في الخامسة من مساء غدا السبت، بتوقيت القاهرة.

 وكان المنتخب قد حقق الفوز على منتخب تونس بنتيجة (3-0) في الجولة الأولى من المونديال.

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جوار كلًا من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا".

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق".

 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب.

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