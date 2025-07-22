الثلاثاء 22 يوليو 2025
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مفاجأة في قضية أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض، استخراج 3 جثامين لهذا السبب

أطفال دلجا
أطفال دلجا

 قررت النيابة العامة في المنيا اتخاذ إجراء غير مسبوق باستخراج جثامين ثلاثة أطفال من الأشقاء الستة الذين توفوا في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، جنوب المحافظة.

سبب تشريح جثث الأطفال الثلاثة الأشقاء في قضية أطفال دلجا 

  يأتي هذا القرار بعد أن توفى الأطفال في بداية الإصابة، حيث تم دفنهم دون إجراء التشريح بناءً على تصريح من مكتب الصحة، وقبل إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وتسعى النيابة إلى كشف ملابسات الحادث والتحقيق في الأسباب الحقيقية وراء وفاة الأطفال، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.

تشهد القرية حالة من الحزن والقلق، حيث ينتظر الأهالي نتائج التحقيقات بفارغ الصبر.

 وحصلت فيتو على الصورة الأولى لـ الطفلة فرحة ناصر التي توفيت ولحقت بأشقائها الخمسة ضحايا المرض الغامض في دلجا بالمنيا.  

صورة الضحية السادسة فرحة في قضية أطفال دلجا
صورة الضحية السادسة فرحة في قضية أطفال دلجا

وكانت  النيابة العامة في المنيا قررت استخراج جثامين طفلين من الأشقاء المتوفين في قرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، بعد أيام من دفنهم.

أطفال دلجا، وفاة الطفلة السادسة فرحة ناصر بعد أيام من العلاج

في سياق متصل، توفيت الطفلة فرحة ناصر، السادسة بين أشقائها الخمسة المتوفين، داخل أحد مستشفيات أسيوط بعد أن نُقلت قبل يومين من مستشفى المنيا.

الأجهزة الأمنية كانت تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، بينما كانت شقيقتهم فرحة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

عقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعا والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)، و"محمد ناصر" (11 سنة)، بالإضافة إلى "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة نصر".

بينما استمرت فرحة ناصر في تلقي العلاج إلى أن توفيت اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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