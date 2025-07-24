آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

تنشر فيتو آخر ما توصلت إليه واقعة قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، والتي شهدت مصرع 6 أطفال أشقاء في ظروف غامضة.

في هذا السياق، أكد “علي محمد علي” عم الأطفال الـ 6 المتوفيين بقرية دلجا، أنه تم دفن الأطفال ال3 بعد استخراجهم من قبرهم، وذلك بعد عرضهم على الطب الشرعي وأخذ عينات منهم.

عم أطفال دلجا: التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى ملابسات الحادث

وأضاف، أنه لم يتم حتى الآن تحديد سبب وفاة الأشقاء الستة، ولم تصدر أي معلومات رسمية من النيابة العامة، وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوصول إلى ملابسات الحادث.

منع الزيارة عن والد أطفال دلجا في أسيوط

ولفت إلى أنه تم منع زيارة والد الأطفال في مستشفى أسيوط الجامعي، حيث أكد الفريق الطبي أن حالته مستقرة ويخضع للعلاج.

واقعة أطفال دلجا الأشقاء المتوفين في المنيا

في سياق متصل، كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول وفاة وإصابة ستة أشقاء في إحدى قرى ديرمواس، بينما لا تزال شقيقتهم، فرحة، تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

وعقب البلاغ، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة كل من "ريم ناصر" (10 سنوات)، و"عمر ناصر" (7 سنوات)، و"محمد ناصر" (11 سنة)، بالإضافة إلى كل من "أحمد ناصر" (5 سنوات) و"رحمة ناصر" (12 عامًا) و"فرحة ناصر" (14 عامًا)، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيقات.

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