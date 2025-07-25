تنسيق الجامعات 2025، موقف طلاب الثانوية الأزهرية من التقدم لـ الجامعات الحكومية

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.



يأتي ذلك استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025.

ويحق لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية التقدم لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد



حيث يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءًا على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث كان من المنتظر أن تعلن الوزارة الحد الأدنى للمرحلة اليوم.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكد غانم أن موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لم يتحدد بعد، نظرا لأن الأمر متوقف على إرسال نتيجة الثانوية العامة من جانب وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تحتاج إلى الحصول على نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا مهما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وأكدت المصادر أنه فور الحصول على نتيجة الثانوية العامة، يبدأ مكتب التنسيق في العمل للوقوف على الإحصائيات المطلوبة من النتيجة، وفي الغالب يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في اليوم التالي مباشرة.

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