لطلاب الثانوية العامة 2025، التفاصيل الكاملة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويأتي ذلك استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية لعام 2025.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الانفوجرافات الحالية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأهابت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):



موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث كان من المنتظر أن تعلن الوزارة الحد الأدنى للمرحلة اليوم.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

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