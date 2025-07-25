نجمة فرقة بيلي الكورية توقف أنشطتها الفنية بعد اقتحام شخص منزلها

أعلنت وكالة "MYSTIC STORY"، المسئولة عن فرقة الفتيات الكيبوب الشهيرة بيلي (Billlie)، أن عضوة الفرقة هارونا ستأخذ استراحة مؤقتة من جميع أنشطتها الفنية للتركيز على راحتها وتعافيها النفسي، وذلك إثر تعرضها لحادثة اقتحام منزل خطيرة.

وفي بيان صدر اليوم، الجمعة الموافق 25 يوليو، كشفت الوكالة أن شخصًا مجهولًا قام باقتحام منزل هارونا بالقوة، مما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامتها. فور وقوع الحادث، سارعت "MYSTIC STORY" إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة، وقامت بنقل هارونا إلى مسكن جديد لتوفير بيئة آمنة لها. كما خضعت هارونا لفحص طبي شامل لتقييم حالتها الصحية والنفسية بعد الصدمة.

وأوضح البيان أن التقييم الطبي أظهر أن هارونا بحاجة ماسة إلى فترة من الاستقرار النفسي والراحة للتعافي من تداعيات الحادث. وبناءً عليه، قررت الوكالة منحها إجازة مؤقتة من أنشطتها الفنية.

وجاء في بيان الوكالة الرسمي: "نود أن نتقدم بخالص الشكر لجميع المعجبين الذين يُعبّرون دائمًا عن حبهم ودعمهم الحار لفنانتنا بيلي. نكتب إليكم لإبلاغكم بأنشطة العضوة هارونا المستقبلية. وقعت مؤخرًا حادثة خطيرة استخدم فيها شخص غريب القوة لتحطيم باب منزل هارونا، متسللًا بشكل غير قانوني، ومُشكلًا تهديدًا لسلامتها. فور وقوع الحادثة، أبلغنا الشرطة، ونقلنا هارونا إلى مسكن جديد، ورتبنا لها فحصًا طبيًا شاملًا. بعد التقييم المُفصّل، تبيّن أن هارونا بحاجة إلى فترة من الاستقرار النفسي والراحة. لذلك، ستواصل بيلي أنشطتها كمجموعة مكونة من ستة أعضاء في الوقت الحالي. سنُبلغكم بجدول عودة هارونا لاحقًا."

وشددت "MYSTIC STORY" على أنها تأخذ هذه الحادثة على محمل الجد، مؤكدةً عزمها على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، مدنية وجنائية، ضد الجاني دون أي تساهل، وذلك بالتعاون الكامل مع تحقيقات الشرطة الجارية.

واختتمت الوكالة بيانها بالاعتذار للمعجبين عن القلق الذي سببه هذا الخبر المفاجئ، مؤكدةً التزامها بتقديم كل الدعم اللازم لهارونا لضمان تلقيها العلاج المناسب وتعافيها التام وعودتها سالمة إلى أنشطتها. كما جددت الوكالة تأكيدها على أنها ستستمر في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي أعمال تهدد سلامة فنانيها.

وستستمر فرقة بيلي في أنشطتها بست عضوات في الفترة القادمة، على أن يتم الإعلان عن موعد عودة هارونا إلى الفرقة في وقت لاحق.

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