الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

مظاهرات في مدن أوروبية وإسرائيلية تطالب بإنهاء حرب غزة

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

شهدت العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، وعدد من المدن الأوروبية، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

مظاهرات في مدن أوروبية وإسرائيلية تطالب بإنهاء حرب غزة

وخرج مئات الإسرائيليين في وقفة احتجاجية بتل أبيب تطالب بوقف العدوان العسكري على القطاع، والإسراع في التوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وسط انتقادات متزايدة لأداء الحكومة في إدارة الحرب.

وفي أوروبا، نظم ناشطون مظاهرات مماثلة في مدن عدة، منها أمستردام وروتردام في هولندا، بالإضافة إلى برلين ولندن وباريس.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو لوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وإنهاء الحصار المفروض على غزة، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما وصفوه بـ"العدوان المستمر والإبادة الجماعية".

وتأتي هذه التحركات الشعبية في ظل تدهور الوضع الإنساني في غزة وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار.

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غزة تل أبيب حماس الاسري الإسرائيليين

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