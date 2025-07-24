الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: ما يجري في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه

رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، فيتو

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس، إن المعاناة والمجاعة في قطاع غزة أمر لا يوصف ولا يمكن الدفاع عنه، مؤكدا عزمه إجراء مكالمة طارئة غدا مع قادة فرنسا وألمانيا لبحث سبل وقف القتل في القطاع.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أن هناك اتفاقا بين الدول الثلاث على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل نهجها وأن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار، اليوم الخميس: إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأكثر خطورة من أي وقت مضى.

ومن جانبه، قال وزير التنمية الدولية النرويجي آسموند أوكروست، اليوم الخميس: “نفعل ما بوسعنا لوقف الحرب في غزة”.

وقف العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف الوزير النرويجي: الوضع في غزة يتصدر اجتماعات مجموعة الـ20، وما تفعله إسرائيل في غزة انتهاك صارخ للقانون الإنساني.

وتابع: مستعدون لبذل كل ما في وسعنا لتزويد الفلسطينيين بالمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم للجميع وأن تكون أمرا محايدا.

 

وفي السياق ذاته، أدانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

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غزة رئيس الوزراء البريطاني إسرائيل

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