قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

تنسيق الجامعات 2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة بجمهورية مصر العربية؛ لتوعية وتعريف أولياء الأمور والطلاب بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة التعليم العالي المصرية تتميز بتنوعها الكبير، حيث تتضمن (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، المعاهد العليا)، موضحًا أن هذا التنوع يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

الجامعات الحكومية المعتمدة



وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، تقوم بتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر بشكل دائم؛ بهدف تعريف وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم تحديث هذه القوائم باستمرار من خلال الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرسمية.

وتشمل الجامعات الحكومية المعتمدة (28) جامعة على النحو التالي:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

28. جامعة الغردقة.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025، كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، أسباب تأخر الإعلان عن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2025، حيث كان من المنتظر أن تعلن الوزارة الحد الأدنى للمرحلة اليوم.

ومن المعروف أن وزارة التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، في غضون 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، كما تحدد الوزارة الجدول الزمني للمرحلة وموعد فتح موقع التنسيق الالكتروني، لتسجيل رغبات الطلاب، وموعد إغلاقه.

وأوضح غانم في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن السبب الرئيسي في تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى، هو عدم تسلم نتيجة الثانوية العامة 2025، من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكد غانم أن موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، لم يتحدد بعد، نظرا لأن الأمر متوقف على إرسال نتيجة الثانوية العامة من جانب وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تحتاج إلى الحصول على نتيجة الثانوية العامة للوقوف على أعداد الطلاب ونسب المجاميع، للتمكن من تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى، حيث تعتبر هذه الاحصائيات أمرا مهما في تحديد الحد الأدنى للمراحل الثلاث بالتنسيق، بالإضافة إلى الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

وأكدت المصادر أنه فور الحصول على نتيجة الثانوية العامة، يبدأ مكتب التنسيق في العمل للوقوف على الإحصائيات المطلوبة من النتيجة، وفي الغالب يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى في اليوم التالي مباشرة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطالب اتباعها ليتأكد من أن عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق كان صحيحة تماما، وهي كالآتي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

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