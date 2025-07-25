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أخبار مصر

الرعاية الصحية: تقديم خدمات الغسيل الكلوي بأسوان دون قوائم انتظار

الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن خدمات الغسيل الكُلوي تقدم بمحافظة أسوان من خلال 250 ماكينة غسيل كُلوي موزعة على مستشفيات الهيئة، وذلك ضمن التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

 

خدمات الغسيل الكُلوي يوميًا لأكثر من 850 مريضًا

 وأكد الدكتور السبكي أن الهيئة تقدم خدمات الغسيل الكُلوي يوميًا لأكثر من 850 مريضًا من المنتفعين، دون أي قوائم انتظار، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، ويعكس تطور المنظومة الصحية الجديدة وكفاءة الخدمة المقدمة.

وأضاف أن إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي التي أُجريت حتى الآن ضمن خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان تجاوز 112 ألف جلسة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في تقديم خدمة منتظمة، آمنة، وفعالة للمرضى.

وأوضح رئيس الهيئة أن خدمات الغسيل الكلوي متوفرة حاليًا في 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة، وهي: مستشفى أسوان التخصصي، مستشفى المسلة التخصصي، مستشفى دراو المركزي، مستشفى أبوسمبل الدولي، مستشفى السباعية المركزي، ومستشفى النيل التخصصي.

 

استحداث خدمة الغسيل الكلوي لأول مرة في مستشفى دراو المركزي

 وأشار إلى أنه تم استحداث خدمة الغسيل الكلوي لأول مرة في مستشفى دراو المركزي ومستشفى السباعية، لتقريب الخدمة من المواطنين وتقليل معاناة الانتقال.

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واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن التوسع في خدمات الغسيل الكلوي بمحافظة أسوان يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لضمان جودة الرعاية الصحية، وتحقيق مبدأ العدالة في تقديم الخدمة، بما يُسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة التي تستهدفها الدولة في إطار رؤية "مصر 2030".

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