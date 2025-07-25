جامعة القناة تنظم ورشة تدريبية عن تطوير المحتوى التعليمي باستخدام تطبيق Canva (صور)

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالتنسيق مع كلية التربية بـ جامعة قناة السويس، ورشة العمل الثانية ضمن سلسلة ورش تطوير قدرات المعلمين، وذلك بعنوان "تطوير المحتوى التعليمي الرقمي باستخدام تطبيق Canva".

المشرفون على فعاليات الورشة

جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف مباشر من الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

جانب من ورشة العمل، فيتو

جانب من ورشة العمل، فيتو

المستهدف من الورشة

واستهدفت الورشة مجموعة متميزة من معلمي المدارس الراغبين في تعزيز مهاراتهم في إنتاج وتصميم المحتوى الرقمي الجذاب الداعم للعملية التعليمية.

جانب من ورشة العمل، فيتو

جانب من ورشة العمل، فيتو

جانب من ورشة العمل، فيتو

قدّم الورشة الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، حيث تناول خلالها مجموعة من المحاور الأساسية التي شملت مفهوم المحتوى التعليمي الرقمي وعناصره، وأسس تصميمه بشكل فعال، إلى جانب عرض أدوات تصميم المحتوى التعليمي الرقمي وعلى رأسها تطبيق Canva، كما تم استعراض أشكال متنوعة من المحتوى الرقمي التعليمي من بينها: الإنفوجرافيك، العروض التقديمية، القصص المصورة (Comics)، الشعارات (Logos)، الشهادات، الفيديوهات، والموشن جرافيك.

جانب من ورشة العمل، فيتو

جانب من ورشة العمل، فيتو

جانب من ورشة العمل، فيتو

توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي

كما تناولت الورشة أيضًا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تصميم المحتوى الرقمي التعليمي، وطرق دمجه داخل منصات وبيئات التعلم الإلكتروني، مع تقديم تطبيقات عملية ساهمت في تعزيز الجانب المهاري للمشاركين.

وفي ختام الورشة، قدم محمد عثمان مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومنظم البرنامج التدريبي، بتوجيه الشكر للحضور، مؤكدًا استمرار عقد مثل هذه الورش النوعية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

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