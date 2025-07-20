آداب القناة تطلق دبلومات مهنية جديدة باللغة الإنجليزية

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـ جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم للحصول على دبلومات مهنية جديدة تُقدَّم باللغة الإنجليزية، وذلك لأول مرة بالكلية.

الرعاة والمشرفون على الدبلومات الجديدة

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة القناة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية، والإشراف التنفيذي الدكتور محمد محمد تهامي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية.

وتتضمن البرامج المطروحة:

1. الدبلوم المهني في اللغويات التطبيقية (اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها)

2. الدبلوم المهني في الترجمة

ويُقبل بالبرامج الطلاب الحاصلون على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير "مقبول" فأعلى من الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، أو من المعاهد المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أو ما يعادلها.

موعد التقديم للدبلومات بآداب القناة

ويبدأ التقديم للالتحاق بالدبلومات المهنية من الأول من أغسطس 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025، من خلال قسم الدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

تطوير منظومة الدراسات العليا بجامعة قناة السويس

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير منظومتها الأكاديمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الدبلومات المهنية يأتي في إطار تعزيز الكفاءة اللغوية والمهارات العملية للدارسين، وبخاصة في مجالات الترجمة وتعليم الإنجليزية للناطقين بغيرها، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالتوسع في البرامج المهنية التي تواكب احتياجات التنمية وسوق العمل، مؤكدًا أن الدبلومات المهنية الجديدة تم تصميمها لتكون على مستوى عالٍ من التخصص والفاعلية الأكاديمية.

كما أوضح الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أن الكلية تسعى من خلال هذه البرامج إلى تقديم تعليم نوعي يواكب التطورات العالمية في مجالي اللغويات والترجمة، مؤكدًا أن الكلية توفر الكوادر الأكاديمية والإمكانات اللازمة لإنجاح هذه البرامج المتميزة.

فيما أشار الدكتور محمد محمد تهامي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية، إلى أن البرامج الجديدة قد صممت بعناية لتلبي متطلبات الراغبين في التخصص الأكاديمي والمهني في مجالات الترجمة وتعليم اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن القسم يضم نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين الذين سيتولون مهمة التدريس والتدريب.

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