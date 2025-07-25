تراجع الذهب عالميا وسط التهدئة التجارية وانخفاض الدولار يحد من الخسائر

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من جلسة الجمعة، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، لكن هبوط الدولار حدّ من خسائر المعدن النفيس.

الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 02:43 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.31% إلى 33581 دولارًا للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 0.4% منذ بداية الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.41% إلى 3359.50 دولارا، بحسب شبكة CNBC عربية.

وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق لدى "أواندا": "نشهد عمليات جني أرباح من قبل المضاربين بعد موجة من التفاؤل في الأسواق، ومع ذلك فإن تراجع الدولار وتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية يواصلان دعم الذهب حول مستوى 3360 دولارًا".

المفاوضات التجارية بين أمريكا والإتحاد الأوروبي

وكان دبلوماسيان أوروبيان قد أفادا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاق تجاري قد يتضمن فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على السلع الأوروبية، بعد اتفاق واشنطن مع اليابان.

وسجل مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة عند الإغلاق في جلسة الخميس، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بدعم من مؤشرات على انحسار التوترات التجارية.

في المقابل، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في شهر، ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمريكية انخفاضا غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استقرار سوق العمل رغم تباطؤ التوظيف، ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه يومي 29 و30 يوليو، بينما تُرجّح الأسواق خفضًا للفائدة في سبتمبر المقبل.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

صعدت الفضة 0.2% إلى 39.14 دولارًا للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5%، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1407.10 دولارات، كما ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 1238.73 دولارًا.

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