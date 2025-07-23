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اقتصاد

الذهب المتوافق مع الشريعة يقود الانتعاش النصفي لبورصة "دبي للسلع"

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تخطى إجمالي العقود في بورصة «دبي للذهب والسلع» المليون عقد خلال النصف الأول من العام الحالي بنمو 30% في متوسط أحجام التداول اليومية، وفق ما أعلنته البورصة اليوم الأربعاء.

وتعكس هذه النتائج الطلب المتنامي على أدوات التحوط المالي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث تصدَرت عقود الذهب وعقود الروبية الهندية الآجلة قائمة الأدوات الأكثر نشاطًا من حيث أحجام التداول.

وبرز عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية «DGSG» بوصفه أفضل العقود أداء خلال الفترة، حيث ارتفعت قيمة تداولاته 199.5% إلى 46.8 مليون دولار.

من ناحية أحجام التداول، ارتفعت تداولات عقود الذهب الفوري 118% خلال الـ12 شهرًا الماضية؛ ما يؤكد الثقة المتزايدة بهذه الأداة الاستثمارية.

عقد الروبية الهندية الأجل «INR Quanto»

كما واصل عقد الروبية الهندية الأجل «INR Quanto»، وهو عقد مركّب يُمكِّن المشاركين العالميين في السوق من التحوط ضد مخاطر تقلبات الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي من دون الحاجة إلى الوصول المباشر للأسواق الهندية المحلية، وجذب اهتمام قوي من المتداولين والمؤسسات المالية.

بالمقابل، قفزت قيمة التداولات عبر عقد الذهب الفوري 200% لتبلغ 47 مليون دولار، وارتفعت أحجام التداول اليومية عبر البورصة 30% مدفوعة بالطلب القوي على عقود الذهب الفوري المتوافقة مع الشريعة وعقود الروبية الهندية الآجلة، وفق ما أفاد به رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، أحمد بن سليم.

ويمثل هذا الأداء مؤشرًا قويًا على أن البورصة تمضي على المسار الصحيح ليس فقط لتجاوز نتائجها المحققة في 2024 فحسب، بل يعزز أيضًا دورها باعتبارها ركيزة أساسية في البنية التحتية المالية للمنطقة.

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وتلعب بورصة دبي للذهب والسلع، التي تمثل جزءًا من منظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة التي تدعم صناعة المعادن الثمينة، دورًا محوريًا في تعزيز مكانة دبي باعتبارها أحد أكبر مراكز تجارة الذهب على مستوى العالم.

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