تراجع أسعار الذهب وسط هدوء التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي في شأن أسعار الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة مسجلا 3308.32 دولار للأوقية (الأونصة).



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المائة إلى 3317.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على المشترين الأجانب.

وقال نيكولاس فرابيل، من «إيه.بي.سي ريفاينري» للمعادن النفيسة بأستراليا، إن هناك انتعاشا طفيفا في قوة الدولار بشكل عام، مما أدى إلى تراجع طفيف في سعر الذهب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمس الثلاثاء أمرين لتخفيف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم على مواد أخرى.

كما تحدث فريق ترامب المعني بالملف الاقتصادي عن قرب إبرام صفقة مع شريك تجاري أجنبي، في تطور خفف من مخاوف المستثمرين من سياسات ترامب التجارية المتقلبة.

وقال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء إن الصين ألغت رسوما جمركية بنسبة 125 في المئة على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، والتي فُرضت في وقت سابق من هذا الشهر.

وارتفع الذهب، وهو ملاذ آمن وقت الاضطرابات السياسية والمالية، إلى مستوى قياسي بلغ 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.



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