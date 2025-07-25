موضوع خطبة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، الموافق 30 محرم 1447هـ، بعنوان: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح".

بيان أهمية الوقت وضرورة إدارته، وخطورة التهاون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: بيان أهمية الوقت وضرورة إدارته، وخطورة التهاون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط، مع استحضار هدي الإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة اليومية.

ويمكن تحميل الخطبة من على منصة الأوقاف عبر هذا الرابط

وزير الأوقاف يعتمد (١٣١) خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين

وفي سياق متصل اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، 131 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش، على بند التحسين، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكفاءات الدعوية المتميزة، وتعزيز جهود الخطاب الديني الوسطي الرشيد.

ويأتي هذا الاعتماد في ضوء خطة الوزارة للاستفادة من الخبرات الدعوية من السادة المحالين للمعاش، الذين أثبتوا كفاءة ميدانية وعلمية، وممن استوفوا الشروط اللازمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الخطابة بمساجد الوزارة، ويعزز من جهودها التوعوية والتثقيفية في مختلف ربوع الجمهورية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها مستمرة في دعم وتمكين أصحاب الكفاءة والخبرة في المجال الدعوي، سواء من العاملين أو المحالين للمعاش، ممن تتوافر فيهم الضوابط والاشتراطات اللازمة لأداء الخطبة، حرصًا منها على الارتقاء بالمنابر وخدمة رسالة الدعوة.

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