الأوقاف والتعليم تتفقان على إطلاق حضانات تعليمية بالمساجد.. تجهيز بيوت الرحمن بأحداث الوسائل المعرفية والألعاب لتشجيع الأطفال.. البداية من قنا وتعميم التجربة بالمحافظات

استقبل الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام الوزارة، محمد عبد اللطيف؛ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوقيع برتوكول تعاون من أجل الاستفادة من المساجد في تقديم خدمات رياض الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي.

وتخلل اللقاء أيضًا بحث سبل تفعيل البروتوكول على أرض الواقع، والارتقاء بمستوى التعاون بين الوزارتين في المجالات التربوية والتعليمية، وتنسيق الجهود لغرس القيم الأخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية لدى النشء.

وزير الأوقاف: المساجد ينبغي أن تتحرك لدعم كل الجهود التعليمية للدولة

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء اهتمامه البالغ بكل ما يدعم العلم والتعليم ومحو الأمية، وأن هذا أحد أعظم أهداف وزارة الأوقاف، وأن المساجد ينبغي أن تتحرك لدعم كل الجهود التعليمية للدولة، فغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان ضرورة ملحَّة في ظل ما يواجهه أبناؤنا من انفتاح شديد على الوسائل الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارتين وحُسن استغلال مقوماتهما بما يحقق أهداف بناء الشخصية المصرية الأصيلة، وتنمية حب القراءة والاطلاع، وربط الأجيال بتراثها الثقافي والحضاري.

من جانبه، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته البالغة بإتمام هذا البروتوكول، متوجهًا بالشكر الجزيل إلى وزير الأوقاف وقيادات الوزارة على ما بذلوه من جهد وعلى ما سيبذلونه في سبيل إنجاح هذه التجربة بالتعاون مع زملائهم في وزارة التربية والتعليم؛ مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الجوانب الأخلاقية والعلمية لدى أطفالنا.

كما أوضح الوزير أن هذا الجهد سيصاحبه تكليف معلمي الوزارة باستقبال الأطفال في الفترة الصباحية بالمساجد، وتجهيزها بالوسائل التعليمية المناسبة، وتدعيم باحاتها بالألعاب حرصًا على الجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية للأطفال.

بداية تفعيل بروتكول التعاون بين وزارة الأوقاف والتعليم

ومن المقرر أن يبدأ تفعيل بروتوكول التعاون عاجلًا وبصفة تجريبية في محافظة قنا، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزيران أن المشروع يهدف إلى استثمار الوقت الصباحي بالمساجد لخدمة الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وسيتخلل ذلك تعاون بين الوزارتين لفرش المساجد وتجهيزها بما يلزم لتحقيق أهداف التنشئة الصحية للأطفال، وبما يتيح سرعة طي الفرش قبل أذان صلاة الظهر. وقد اتفق الجانبان على تخصيص مسجد بكل قرية لهذه الغاية.

هل تكون مبادرة عودة “الكتاتيب” بديلا عن المدرسة؟.. وزير الأوقاف يحسم الجدل



وفي وقت سابق اكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن مبادرة عودة “الكتاتيب” تأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز دور المسجد فى نشر العلم وتحفيظ القرآن الكريم بأسلوب تربوى سليم، يعيد إحياء إحدى أقدم وأهم المؤسسات التعليمية فى تاريخ الأمة الإسلامية.

وأشار إلى أن الكتاتيب لم تكن مجرد أماكن لتحفيظ القرآن، بل كانت مدارس تربوية تغرس فيها القيم والأخلاق إلى جانب التعليم الديني، وهو ما تسعى الوزارة إلى إحيائه بأسلوب عصري يواكب احتياجات المجتمع.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات له أن الوزارة لا تهدف إلى أن تكون الكتاتيب بديلًا عن المدرسة، بل مكملًا لها، بحيث يحصل الطفل على تعليم متكامل يجمع بين العلوم الدينية والقيم الأخلاقية، إلى جانب التعليم النظامي، ولذلك، يتم تطوير مناهج التحفيظ والتدريس داخل الكتاتيب، مع الحرص على تأهيل المعلمين، لضمان أن يكون المحتوى المقدم للأطفال فى إطار علمى وتربوى يراعى احتياجاتهم النفسية والفكرية.

وأوضح وزير الأوقاف أن المبادرة لا تقتصر على التحفيظ فقط، بل تسعى إلى أن تكون بيئة تعليمية متكاملة، تقدم للطفل تجربة تربوية تساعده على بناء شخصيته بطريقة متوازنة، وتحصنه من الأفكار المتطرفة، وتغرس فيه قيم التسامح والانتماء.

وتابع:” كما أن الوزارة تعمل أيضًا على نشر هذه التجربة على نطاق أوسع، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، لضمان أن تحقق المبادرة أهدافها فى بناء جيل يحفظ القرآن بفهم ووعي، ويكون قادرًا على استيعاب معانيه وتطبيق قيمه فى حياته اليومية”.

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