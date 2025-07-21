بعد شائعات مرض أنغام، تعرف على حفلاتها ومشاريعها القادمة

تصدر اسم المطربة أنغام تريند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي وسفرها للخارج للعلاج، وهو ما نفته النجمة في بيان رسمي لها.

مرض أنغام

وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك عن خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

يذكر أن أخر ألبوم لأنغام هو "تيجي نسيب" الصدر في يوليو 2024 والذي كان بمثابة عودة قوية لها بعد غياب دام حوالي 5 سنوات عن الألبومات الكاملة، حيث كان آخر ألبوماتها "حالة خاصة جدا" عام 2019، وهذا الألبوم حمل أهمية خاصة لأنه أول ألبوم من إنتاج أنغام نفسها عبر شركتها "صوت مصر".

وضم ألبوم “تيجي نسيب” 12 أغنية بالتعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، ومنهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، مصطفى حدوتة، ورياض الهمشري، محمود خيامي، إيهاب عبد الواحد، تامر عاشور، عزيز الشافعي.

حفلات أنغام الفترة المقبلة

ومن المقرر أن تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما في لندن بالمملكة المتحدة يوم 23 سبتمبر 2025، وذلك في قاعة Royal Albert Hall.

وافتتحت أنغام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة ورفع حفلها شعار كامل العدد.

حفل أنغام في العلمين الجديدة

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها بقيادة المايسترو هاني فرحات ومنهم أغنية أنت مين، أكتب لك تعهد وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة -المهرجان الأضخم من نوعه في مصر والشرق الأوسط- خلال الفترة من 18 يوليو الجاري وحتى 29 أغسطس المقبل.

كما أحييت حفلات في جدة بالسعودية في الـ 17 من أبريل ومسقط بسلطنة عُمان في 9 مايو في وقت سابق من هذا العام.

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