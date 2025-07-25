سرادق عزاء في بورسعيد لرمز المقاومة الشعبية القمص بطرس الجبلاوي (صور)

استقبلت عائلة القمص بطرس الجبلاوي الراحل شيخ كهنة بورسعيد، أهالي المحافظة وقياداتها لتقديم واجب العزاء في وفاة القمص بطرس رمز الوطنية وبطل المقاومة الشعبية، وذلك مساء الخميس بسرداق عزاء ضخم بجوار كنيسة مارجرجس الكائنة بشارع محمد علي، والتي كان القمص بطرس يخدم فيها طوال رحلة عمره الخدمية والرعوية والتي استمرت لمدة 75 عامًا.

قيادات بورسعيد تقدم واجب العزاء في وفاة القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

قيادات بورسعيد يشاركون في عزاء القمص بطرس الجبلاوي

وشارك في تقديم العزاء لفيف من الشخصيات العامة وقيادات محافظة بورسعيد التنفيذية والحزبية والشعبية، وعلى رأسهم النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية لبورسعيد ورئيس غرفة الملاحة، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، واللواء طارق عمار رئيس مجلس إدارة نادى بورسعيد الرياضي، ورجلي الأعمال المهندس على جبر،ومحمد السيد كابسي.

عزاء القمص بطرس الجبلاوي، فيتو

المسلمون والمسيحيون يتوافدون لتقديم التعازي في وفاة القمص بطرس الجبلاوي

وحرص أهالي بورسعيد من المسلمين أيضًا على التوافد للكنيسة منذ فتح باب استقبال واجب العزاء في تمام الساعة السابعة مساءُ وذلك لمشاطرة اخواتهم المسيحيين أحزانهم، وخاصة أن القمص بطرس الجبلاوي كان تجمعه علاقات طيبة ومحبة مع جميع أهالي بورسعيد المسلمين والمسيحيين على حد سواء.

عزاء القمص بطرس الجبلاوي رمز المحبة، فيتو

أسرة القمص الراحل يوجهون الشكر لأهالي بورسعيد الباسلة

ومين جانبها تقدمت أسرة القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومة الشعبية، وشيخ كهنة بورسعيد بالشكر والتقدير لكل من حرص على تقديم واجب العزاء وشارك في حضور الجنازة صباح اليوم، مؤكدين بأن القمص بطرس الجبلاوي الراحل أعطى الجميع من خلال حياته دروسًا في المحبة و الخير والإيثار وعشق الوطن.

و يعتبر القمص بطرس الجبلاوي الراحل، رمز من رموز الوطنية وأب وصديق لكل بورسعيدي مسلم أو مسيحي، وكان مثالًا حيًّا على عشق الوطن، حيث إنه كان رمزًا للمقاومة الشعبية خلال فترة الحرب عام 1967" .

عزاء القمص بطرس الجبلاوي الراحل، فيتو

نقل الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محافظة بورسعيد

وكان قد تم نقل الجثمان من الولايات المتحدة الامريكية إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وذلك لأن القمص بطرس الجبلاوي قد وافته المنيه بأمريكا ولكنه قد أوصى بنقله إلى مصر ليتم دفنه في محافظه بورسعيد الباسلة مسقط رأسه والتي يعشق ترابها.

عضو مجلس النواب حسن عمار يقدم التعازي في وفاة القمص بطرس الجبلاوي، فيتو



جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قد ولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما كان عضوًا في المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد وكان خطيبًا مفوهًا واسع المدارك، و حكيمًا وله في قلوب أبناء بورسعيد مقدار ومكانه وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

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