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ثقافة وفنون

أول ظهور لـ أنغام في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

مرض أنغام، نشر الحساب الرسمي للمطربة أنغام صورة لها في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية تطلب سفرها إلى الخارج.

أزمة أنغام الصحية 

وتصدر اسم المطربة أنغام تريند محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول شائعات إصابتها بسرطان الثدي وسفرها للخارج للعلاج، وهو ما نفته النجمة في بيان رسمي لها.

 وأكدت خلال البيان أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول إصابتها بـمرض سرطان الثدي، وأنها بالفعل سافرت إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد إصابتها بأزمة صحية بالبنكرياس.

ألبوم أنغام القادم

وأعلن البيان كذلك عن خطط أنغام المستقبلة، حيث كانت تعمل على ألبومها لهذا العام، فمن المقرر أن تعود إلى القاهرة خلال أيام قليلة لاستكمال تسجيل أغاني الألبوم، والمقرر أن يكون من إنتاج شركتها الخاصة، ومن المقرر أن تتعاون فيه مع أمير طعيمة، أكرم حسني، وغيرهما.

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