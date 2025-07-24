بينهم طفل بُترت قدمه، إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث بطريق القرشية بالغربية

شهد طريق القرشية - شبشير التابع لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم، حادثًا مروعًا أسفر عن إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة، بينهم طفل تعرض لبتر في قدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث سير بطريق القرشية - شبشير، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، فيما يجري حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، ومعاينة أسباب الحادث.

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