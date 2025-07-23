إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بـ"توكتوك" بطريق طنطا الزراعي

شهد طريق طنطا الزراعي، اليوم حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوكتوك، بالقرب من مدخل قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، اثنين منهم في حالة حرجة.

وفور وقوع الحادث، انتقلت ثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم إخطار الجهات الأمنية بمحافظة الغربية لمعاينة موقع الحادث، ورفع آثاره لتسيير الحركة المرورية.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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