الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 19 ألف طفل خلال الحرب على غزة

ضحايا غزة
ضحايا غزة

 أكدت مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة، اليوم الخميس،  أن عدد الأطفال الذين استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع  وصل إلى 19 ألف طفل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم في قطاع غزة ، بينهم 12 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 17 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 3 من طالبي المساعدات.

 

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

 

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

انهيار الجهود الإنسانية في غزة

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام.

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